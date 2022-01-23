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Kasımpaşa-Kayserispor maçının ardından - Son Dakika

Kasımpaşa-Kayserispor maçının ardından

23.01.2022 16:13

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında ağırladığı Yukatel Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Ümit Şengül, iyi gidişlerini devam ettirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında ağırladığı Yukatel Kayserispor'u 3-1 mağlup eden Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Ümit Şengül, iyi gidişlerini devam ettirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Şengül, 5'te 5 yaptıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmaları adına mutlaka kazanmaları gereken bir müsabakaya çıktıklarını aktaran Ümit Şengül, "Kupayı da sayarsak üst üste 6. galibiyetimizi aldık. Bu oyuncular inanılmaz mücadele ediyor. Her türlü övgüyü hak ediyorlar. Bundan sonraki süreçte oynayacağımız maçları kazanıp, ligi orta sıralarda bitirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kasımpaşa-Kayserispor maçının ardından

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman:

"Büyük hatalar yaptık"

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'ya 3-1 yenilen Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, çok basit goller yediklerini söyledi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında görüşlerini aktaran Karaman, "Çok iyi pozisyonlar oluşturarak iyi kombinasyonla ilk golü bulduk. Ancak çok basit goller yedik. Devre arasına 2-1 geride girdik. İkinci yarının başında 2 net pozisyonumuz var. Maçın 2-2'ye gelmesi gerekirken, Mustafa Pektemek'in burnunun kırılması büyük şanssızlık. Mustafa dışarıdayken 3. golü yedik. 3-1'den sonra arkada boşluklar veriyorsunuz. Buna rağmen son 10 dakikada yakaladığımız 4-5 pozisyonla maçı daha heyecanlı hale getirebilirdik. Büyük hatalar yaptık. Bu hataların sonucunda istemediğimiz goller yedik." diye konuştu.

VavaCars Fatih Karagümrük'ten transfer ettikleri Andrea Bertolacci'nin tam hazır olduğunda takıma büyük katkı yapacağını belirten Karaman, lige verilen arayı iyi değerlendirerek tekrar çıkışa geçeceklerine inandığını sözlerine ekledi.

Kasımpaşa-Kayserispor maçının ardından
Kasımpaşa-Kayserispor maçının ardından
Kasımpaşa-Kayserispor maçının ardından

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Recep Tayyip Erdoğan, Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Kasımpaşa, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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