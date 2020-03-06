Kasımpaşa, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Kasımpaşa, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kasımpaşa, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışmaları yaptığı belirtildi.

Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Kayserispor, Kasımpaşa, 8 Mart, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:32 Kaynak: AA
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