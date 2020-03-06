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Kasımpaşa, Kayserispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
6 saat önce
Kasımpaşa, Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 03:32 Kaynak: AA
Kasımpaşa, Süper Lig'in 25. haftasında 8 Mart Pazar günü sahasında Hes Kablo Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından pas ve taktik çalışmaları yaptığı belirtildi.
Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
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