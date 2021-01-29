Kasımpaşa, Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 22. haftasında yarın Hes Kablo Kayserispor'u konuk edecek Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamladı.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve esneklik hareketleriyle başladı.

İdman, pozisyon ve taktik ağırlıklı çalışmalarla tamamlandı. Lacivert-beyazlı ekip, tesislerde kampa girdi.