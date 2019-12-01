Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı.
Son Dakika Spor Kasımpaşa, Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı. - Son Dakika Spor

Kasımpaşa, Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı.

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı.

Kasımpaşa, Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı., System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı.


Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;


"Kasımpaşa Spor Kulübü Yönetim Kurulu ile Teknik Direktör Kemal Özdeş, fikir ayrılıkları nedeniyle ve anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Kemal Özdeş'e ve ekibine teşekkür ederiz"

Kasımpaşa, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 11:57 
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