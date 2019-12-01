Kasımpaşa, Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı.

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayırdı.



Kasımpaşa'dan yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi;



"Kasımpaşa Spor Kulübü Yönetim Kurulu ile Teknik Direktör Kemal Özdeş, fikir ayrılıkları nedeniyle ve anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın Kemal Özdeş'e ve ekibine teşekkür ederiz"