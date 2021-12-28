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Kocaelispor maçının ardından - Son Dakika

Kocaelispor maçının ardından

28.12.2021 16:05

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Kocaelispor'u 5-3 mağlup ederek bir üst tura yükselen Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Sami Uğurlu, "Yolumuza devam ediyoruz.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda Kocaelispor'u 5-3 mağlup ederek bir üst tura yükselen Kasımpaşa'nın teknik sorumlusu Sami Uğurlu, "Yolumuza devam ediyoruz. Kendimize kupada hedef belirledik ve gittiğimiz yere kadar gideceğiz" dedi.

Sami Uğurlu, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında şunları söyledi;

"Bugünkü maçın zorlu geçmesini bekliyorduk. Ona göre hazırlıklarımızı yapmıştık. Kocaelispor, Süper Lig takımı olmamasına rağmen etkili oyuncuları olduğunu biliyorduk. Maça hızlı başladık ve golü bulduk.

Daha sonraki dakikalarda çok fırsat bulmamıza rağmen net pozisyonları değerlendiremedik. Bunun dönüşünde az da olsa sıkıntı yaşadık. Bu değişik skorlar Türkiye Kupası maçlarında görülebiliyor. Eksiklerimizi net şekilde görüyoruz. Özellikle hücumda çok daha fazla gol kaçırdık. Kalabalık olarak o bölgede bulunmak istediğimiz bir oyun kurgusuydu. Hücumu sonlandıramayınca dönüşlerde problem yaşadık ve rakibe de pozisyon verdik. Tur atladığımız için mutluyuz. Arka arkaya 3 lig maçından sonraki kupa maçında fiziki yorgunluk da oldu. Yolumuza devam ediyoruz. Kendimize kupada hedef belirledik ve gittiğimiz yere kadar gideceğiz."

Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ise, "İyi oynamaya çalıştık. Ayakta kaldık ancak bir kişinin eksikliği açıklar vermenize, eksik davranış göstermenize neden olur. Biz de o zorlukları yaşadık. Oyuncularımı kutluyorum. Kocaeli'ne yakışır bir ayakta duruş gösterdiler. Kupada devam etmek isterdik. Kupa kazanan camianın temsilcisi olarak biz de bir şeyler yapmak isterdik. Fazla şikayetçi olmayacağım. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Akçay, maç bitene kadar mücadeleden vazgeçmediklerini ifade ederek, "Camianın sorumluluğunu taşıyoruz. Bunu sonuna kadar sürdüreceğiz. Bugün de öyle oldu. Mücadeleyi sürdürdük ama maçı kaybettik. Bu kayıp olarak görülmemeli. Esas kayıp mücadeleden vazgeçmektir. En kısa zamanda Süper Lig'de yerimizi almak için çabamız ve duamız olacak" diye konuştu.

Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kocaelispor'un ilk yarıdaki 24 puanı iyi bir puan. Takım olduğumuz için beklenen oyun kalitesini zaman zaman sürdüremedik. Özellikle son 4-5 haftada bu konuda zorluk yaşadık. Transferlerimizin kalitesi ikinci yarıda belirleyici olacak. Usta oyuncularla bazı şeyleri daha iyi yapabilirsiniz."

Kırmızı kart gören Pereira ile ilgili de Mustafa Reşit Akçay, "Orada yaşananlar futbolun içinde var. Ama sakin kalmalıyız. Rakip bize kafa atarsa biz de kafa atmayacağız. Profesyonellik içinde konuşacağız. Bunu oyuncumla şimdi değil daha sonra konuşarak çözüm üretmeye çalışacağım" dedi.

Tecrübeli teknik adam, Kocaelispor Kulübü Yönetim Kurulu'nun kendisi ile yola devam etme kararıyla ilgili de, "Antrenöre sahip çıkılması ve güvenilmesi takdir edilecek bir durum" ifadelerini kullandı.

Kocaelispor maçının ardından
Kocaelispor maçının ardından
Kocaelispor maçının ardından

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Kaynak: DHA

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