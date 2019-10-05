Kasımpaşa - Konyaspor (CANLI)
39 dakika önce
Kasımpaşa'nın konuğu Konyaspor... Karşılaşmayı Serkan Tokat yönetiyor.
Kasımpaşa'nın konuğu Konyaspor... Karşılaşmayı Serkan Tokat yönetiyor.
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Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:16
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