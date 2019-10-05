Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa - Konyaspor (CANLI)
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Kasımpaşa - Konyaspor (CANLI)

39 dakika önce

Kasımpaşa'nın konuğu Konyaspor... Karşılaşmayı Serkan Tokat yönetiyor.

Kasımpaşa - Konyaspor (CANLI), System.String[]

Kasımpaşa'nın konuğu Konyaspor... Karşılaşmayı Serkan Tokat yönetiyor.


BU KARŞILAŞMAYA İDDAA'DA "CANLI BAHİS" OYNANMAKTADIR!

OYNAMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ GÖRSELE TIKLAYIN...


Konyaspor, Kasımpaşa, Tokat, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 03:16 
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