Kasımpaşa, Konyaspor deplasmanında - Son Dakika

Kasımpaşa, Konyaspor deplasmanında

21.11.2020 10:05
Kasımpaşa, Konyaspor deplasmanında, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.

Kasımpaşa, Süper Lig'in 9. haftasında yarın İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Süper Lig'de oynadığı son 5 maçta yenilmeyen Kasımpaşa, İttifak Holding Konyaspor deplasmanından da iyi bir sonuçla dönmeyi hedefliyor. Ligde yaptığı müsabakalarda 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan lacivert-beyazlı takım, haftaya 12 puanla 6. sırada girdi.

Ligde geride kalan süreçte ilk haftayı bay geçen Konyaspor, 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. Yeşil-beyazlılar, 9 puanla 12. basamakta yer alıyor.

7 futbolcu Kovid-19'a yakalandı

Kasımpaşa'da Konyaspor maçı öncesi 7 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

İstanbul ekibinde Kovid-19'a yakalanan oyuncuların ismi paylaşılmadı.

İrfan Buz ilk maçına çıkacak

Kasımpaşa'da teknik direktörlük görevine getirilen İrfan Buz, yeni takımıyla ilk maçına İttifak Holding Konyaspor karşısında çıkacak.

Lacivert-beyazlılarda sezon başında teknik direktörlük görevine getirilen Mehmet Altıparmak ile 7. haftanın ardından yollar ayrılmıştı. Milli maçlar nedeniyle lige verilen arada takımın başına İrfan Buz getirilmişti.

Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Kasımpaşa, Konyaspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Kasımpaşa, Konyaspor deplasmanında - Son Dakika Spor


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