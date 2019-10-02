Kasımpaşa, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında karşı karşıya geleceği Konyaspor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi.



Kasımpaşa Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Kemal Özdeş yönetiminde yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. 5'e 2 top kapma yapan lacivert-beyazlı futbolcular, yarı sahada yapılan çift kale maçla idmanı noktaladı.



Kasımpaşa, Konyaspor maçı hazırlıklarına yarın saat 13.00'da yapacağı antrenman ile devam edecek. - İSTANBUL