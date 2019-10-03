Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Haber

Kasımpaşa, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

1 saat önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 7. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 7. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kasımpaşa Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kemerburgaz Kasımpaşa Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda lacivert-beyazlılar, ilk bölümde pas ve 5'e 2 top kapma çalıştı. Kasımpaşa'nın antrenmanı şut çalışmasıyla tamamlandı.

Lacivert-beyazlı takım, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak.

İttifak Holding, Konyaspor, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


LuaLua, Karabük Amatör Ligi takımlarından Karabük 1937'ye transfer oldu!
Falcao ve Vedat Muriqi ok attı Allyson Felix, Usain Bolt'un altın madalya rekorunu kırdı Fransa'nın Türkiye maçı kadrosu belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2019 17:18:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]