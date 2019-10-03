Kasımpaşa, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Kasımpaşa, Süper Lig'in 7. haftasında 5 Ekim Cumartesi günü sahasında İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kasımpaşa Kulübünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kemerburgaz Kasımpaşa Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nde teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda lacivert-beyazlılar, ilk bölümde pas ve 5'e 2 top kapma çalıştı. Kasımpaşa'nın antrenmanı şut çalışmasıyla tamamlandı.
Lacivert-beyazlı takım, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak.