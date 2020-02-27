Kasımpaşa, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Kasımpaşa, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kasımpaşa, Konyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Fuat Çapa yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcuların ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından taktik çalışması yaptığı bildirildi.

Lacivert-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Konyaspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:38 Kaynak: AA
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