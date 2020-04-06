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Kasımpaşa Kulübü, AA'nın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı
6 saat önce
Kasımpaşa Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Kasımpaşa Kulübü, Anadolu Ajansının (AA) 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla, Milli Mücadele döneminde milletimizin sesini dünyaya duyurarak başladığı yolculuğunda, bugün 100. yılını tamamlayan Anadolu Ajansını kutlarız." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 10:06 Kaynak: AA
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