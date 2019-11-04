Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa Kulübü: Eminiz ki, bizler kadar Yeni Malatyaspor Kulübü de olaylar sonrasında üzüntü...
Son Dakika Spor Kasımpaşa Kulübü: Eminiz ki, bizler kadar Yeni Malatyaspor Kulübü de olaylar sonrasında üzüntü...

Kasımpaşa Kulübü: Eminiz ki, bizler kadar Yeni Malatyaspor Kulübü de olaylar sonrasında üzüntü...

6 saat önce

"Sporun fair-play ruhuna uymayan davranışlar sergilenmiş ve kısa süreli olarak tansiyonun yükselmesine sebep olunmuştur""Eminiz ki, bizler kadar Yeni Malatyaspor Kulübü de bu olaylar sonrasında derin bir üzüntü içeresindedir"İSTANBUL, – Kasımpaşa Kulübü, Süper Lig'in 10'uncu haftasında dün...

Kasımpaşa Kulübü: Eminiz ki, bizler kadar Yeni Malatyaspor Kulübü de olaylar sonrasında üzüntü..., System.String[]

"Sporun fair-play ruhuna uymayan davranışlar sergilenmiş ve kısa süreli olarak tansiyonun yükselmesine sebep olunmuştur"

"Eminiz ki, bizler kadar Yeni Malatyaspor Kulübü de bu olaylar sonrasında derin bir üzüntü içeresindedir"

İSTANBUL, – Kasımpaşa Kulübü, Süper Lig'in 10'uncu haftasında dün oynanan BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ardından soyunma odası koridorlarında yaşanan olaylarla ilgili kulübün resmi internet sitesinden açıklama yayımladı.Yaşanan olayların herkesi üzdüğünü belirtilen açıklamada, "Öncelikle belirtmeliyiz ki dün kendi stadımızda oynadığımız BtcTürk Yeni Malatyaspor karşılaşmasının ardından soyunma odası koridorunda yaşanan olaylar hepimizi derinden üzmüştür. Maç esnasında oyuncular arasında yaşanan tartışmanın ardından bu üzücü olaylar maç sonrasına da sirayet etmiştir. Ne yazık ki maç sonrası koridorlarda da sporun fair-play ruhuna uymayan davranışlar sergilenmiş ve kısa süreli olarak tansiyonun yükselmesine sebep olunmuştur. Hepinizin bildiği üzere Türk sporunda şirket modeliyle ve tesisleşmesiyle önemli bir yere sahip olan Kulübümüzün bu tür olaylara karşı duruşu bellidir. Eminiz ki, bizler kadar Yeni Malatyaspor Kulübü de bu olaylar sonrasında derin bir üzüntü içerisindedir. Bu yaşanan olayların tekrar edilmemesi temennisi ile Yeni Malatyaspor ile olan dostluğumuzun devamını diler, kendilerine ilerideki maçlarında başarılar dileriz. Tüm kamuoyuna duyurulur" ifadeleri kullanıldı.


Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 07:22 Kaynak: DHA
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