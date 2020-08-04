Kasımpaşa Kulübü: "Kasımpaşa Kulübü, futbolun limit tahsis anlayışının acilen değişmesi, aksi...
Kasımpaşa Kulübü: "Kasımpaşa Kulübü, futbolun limit tahsis anlayışının acilen değişmesi, aksi durumda önümüzdeki sezon liglere devam etmeme düşüncesini yönetim kurulu gündemine alacağının bilinmesini istemektedir.
Kasımpaşa Kulübü: "Kasımpaşa Kulübü, futbolun limit tahsis anlayışının acilen değişmesi, aksi durumda önümüzdeki sezon liglere devam etmeme düşüncesini yönetim kurulu gündemine alacağının bilinmesini istemektedir." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 08:50
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Kasımpaşa Kulübü: 'Kasımpaşa Kulübü, futbolun limit tahsis anlayışının acilen değişmesi, aksi... - Son Dakika Spor
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