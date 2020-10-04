Kasımpaşa Kulübü'nden Azerbaycan'a destek
Kasımpaşa Kulübü, Galatasaray mücadelesinde açık tribüne Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yer aldığı 'İki devlet tek millet' yazılı pankart asarak, Azerbaycan'a destek oldu.
Kasımpaşa Kulübü, Galatasaray mücadelesinde açık tribüne Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yer aldığı 'İki devlet tek millet' yazılı pankart asarak, Azerbaycan'a destek oldu.
Kasımpaşa Kulübü, Ermenistan işgali altında olan Azerbayacan'a astığı pankart ile destek oldu. Lacivert-beyazlılar, Süper Lig'in 4. haftasında Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan Galatasaray müsabakasında açık tribünde Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının olduğu pankart astı. Yerleştirilen pankartta ise 'İki devlet tek millet' ifadesi yer aldı. - İSTANBUL
Spor, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 19:02 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Kasımpaşa Kulübü'nden Azerbaycan'a destek - Son Dakika Spor
Son Dakika Diyarbakır'da yasak bölgede izinsiz drone uçuran ABD vatandaşı yakalandı Süpermarketteki raflar domino taşı gibi devrildi: 1 ölü, 8 yaralı 30 yıllık polis memuru yol kenarında ölü bulundu Simge Sağın'ın göğüs ucunun belli olduğu pozlara yorum yağdı Kitle bağışıklığının en yüksek olduğu il hangisi? Bakan Koca merak edilen soruyu yanıtladı Acımasız baba, karısı evden kaçtığı için çocuklarına zulmetmiş Lille, Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın gol attığı maçta Strasbourg'u 3-0 yendi Alman uyruklu İtalyan sığınmacı, dikkat çeken tarzıyla polisleri alarma geçirdi