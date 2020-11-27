Kasımpaşa, İrfan Buz ayrılığını açıkladı - Son Dakika

Kasımpaşa, İrfan Buz ayrılığını açıkladı

27.11.2020 22:25
Kasımpaşa, İrfan Buz ayrılığını açıkladı, System.String[]

Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kasımpaşa Kulübü, teknik direktör İrfan Buz ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kasımpaşa Spor Kulübü Yönetim Kurulu ile teknik direktör İrfan Buz görülen lüzum üzerine anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır. Sayın İrfan Buz'a ve ekibine teşekkür ederiz. Saygılarımızla."İrfan Buz da bugün sosyal medyadan yaptığı bir açıklama ile görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Lacivert-beyazlılar, teknik direktör Fuat Çapa ile görüşmelerini sürdürüyor.


Teknik Direktör, Yönetim Kurulu, Kasımpaşa, İrfan Buz, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kasımpaşa, İrfan Buz ayrılığını açıkladı - Son Dakika Spor


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