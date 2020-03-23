Kasımpaşa Kulübü ve Kulüpler Birliğinden Abdurrahim Albayrak'a

Kasımpaşa Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklanan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Lacivert-beyazlı kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, eşi Şükran Albayrak ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Abdurrahim Albayrak ve eşinin en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyoruz." denildi.

Kulüpler Birliği Vakfı da Twitter hesabından, "Geçmiş olsun Abdurrahim Albayrak. Zor günleri birlikte atlatacağız. Birlikte başaracağız." mesajını paylaştı.