Kasımpaşa: "Kulübümüze verdiği emekler için kaptanımız Ricardo Quaresma'ya teşekkür eder, yeni...
Kasımpaşa: "Kulübümüze verdiği emekler için kaptanımız Ricardo Quaresma'ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz."
Kasımpaşa: "Kulübümüze verdiği emekler için kaptanımız Ricardo Quaresma'ya teşekkür eder, yeni kariyerinde başarılar dileriz." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 04:15
Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Kasımpaşa: 'Kulübümüze verdiği emekler için kaptanımız Ricardo Quaresma'ya teşekkür eder, yeni... - Son Dakika Spor
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