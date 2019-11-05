Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Mehmet Sepil'i kutladı
Son Dakika Spor Kasımpaşa, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Mehmet Sepil'i kutladı

Kasımpaşa, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Mehmet Sepil'i kutladı

8 saat önce

Kasımpaşa Kulübü, Kulüpler Birliği Vakfının olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil için kutlama mesajı yayımladı.

Kasımpaşa, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Mehmet Sepil'i kutladı, System.String[]

Kasımpaşa Kulübü, Kulüpler Birliği Vakfının olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil için kutlama mesajı yayımladı.

Lacivert-beyazlı kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Kulüpler Birliği Vakfının 10. başkanı olarak başkanlığa seçilen Sayın Mehmet Sepil'i tebrik eder, görevinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.

Mehmet Sepil, Kasımpaşa, Twitter, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:46 Kaynak: AA
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