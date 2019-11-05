Kasımpaşa, Kulüpler Birliği Vakfının başkanlığına seçilen Mehmet Sepil'i kutladı
8 saat önce
Kasımpaşa Kulübü, Kulüpler Birliği Vakfının olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil için kutlama mesajı yayımladı.
Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 10:46 Kaynak: AA
Kasımpaşa Kulübü, Kulüpler Birliği Vakfının olağanüstü genel kurulunda başkanlığa seçilen Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil için kutlama mesajı yayımladı.
Lacivert-beyazlı kulübün Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "Kulüpler Birliği Vakfının 10. başkanı olarak başkanlığa seçilen Sayın Mehmet Sepil'i tebrik eder, görevinde başarılar dileriz." ifadesi kullanıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakınındaki isim Metin Külünk'ten ilginç paylaşım: Geldiğin yere ne oldu ki eleştirdiklerine benzedin Kulüpler Birliği'nin yeni Başkanı Mehmet Sepil oldu Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, PFDK'ya sevk edildi! Chelsea, Ajax ile 4-4 berabere kaldı!