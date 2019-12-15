Kasımpaşa, kupa maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa, kupa maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor

Kasımpaşa, kupa maçı hazırlıklarına başladı

6 saat önce

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 17 Aralık Salı günü deplasmanda TFF 2. Lig ekiplerinden Vanspor FK ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Kasımpaşa, kupa maçı hazırlıklarına başladı, System.String[]

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda 17 Aralık Salı günü deplasmanda TFF 2. Lig ekiplerinden Vanspor FK ile yapacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

Kemerburgaz Kasımpaşa Tesisleri'nde teknik direktör Tayfur Havutcu yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, ligdeki Çaykur Rizespor maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı bildirildi.

Diğer futbolcuların ısınma hareketleri ve topa sahip olma çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynadığı belirtildi.

Lacivert-beyazlı takım, karşılaşma için yarın Van'a gidecek.

Türkiye Kupası, Kasımpaşa, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 02:32 Kaynak: AA
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