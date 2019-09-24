Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa kupada bir üst tura yükseldi
Son Dakika Spor Haber

Kasımpaşa kupada bir üst tura yükseldi

1 saat önce

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Eleme maçında deplasmanda karşılaştığı Yeni Çorumspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek, 4. tura yükseldi.

Kasımpaşa kupada bir üst tura yükseldi, System.String[]

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 3. Tur Eleme maçında deplasmanda karşılaştığı Yeni Çorumspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederek, 4. tura yükseldi.


Kasımpaşa, ligde aldığı ilk galibiyetin ardından kupada da tur atlayarak moral buldu. Lacivert-beyazlılar, 3. turda dahil olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleştiği Yeni Çorumspor'u deplasmanda 1-0 mağlup ederek, 4. tura yükselen ilk takım oldu.


Galibiyeti getiren gol Özgür Çek'ten geldi


Kasımpaşa'ya galibiyeti ve aynı zamanda turu getiren golü Özgür Çek kaydetti. Lacivert-beyazlıların 59. dakikada kazandığı penaltı vuruşunu gole çeviren Çek, galibiyeti takımına getiren isim olmuş oldu. Özgür, kaydettiği gol ile bu sezon ilke kez resmi müsabakada rakip fileleri havalandırmış oldu. - İSTANBUL

Türkiye Kupası, Özgür Çek, Çorumspor, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


PFDK'dan Ali Koç'a 30 gün hak mahrumiyeti cezası! Galatasaray derbisinde yok
Leicester City'nin sahibi ile birlikte helikopter kazasında ölen asistanının ailesinden 8 milyon poundluk dava Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları belli oldu Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz PFDK'ya sevk edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 16:50:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa kupada bir üst tura yükseldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]