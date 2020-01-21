Kasımpaşa, kupadaki Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa, kupadaki Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor

Kasımpaşa, kupadaki Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

10 dakika önce

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Kasımpaşa, kupadaki Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı, System.String[]

Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'ndeki antrenman antrenörler Erkan Çoker ve İlyas Öztürk yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve esneklik çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ile devam etti. İdman, taktik ağırlıklı çift kale maçın ardından yapılan kenar orta çalışmalarıyla sona erdi.

Kasımpaşa, 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:32 Kaynak: AA
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