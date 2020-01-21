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Kasımpaşa, kupadaki Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
10 dakika önce
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 09:32 Kaynak: AA
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanşında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'ndeki antrenman antrenörler Erkan Çoker ve İlyas Öztürk yönetiminde gerçekleştirildi.
Isınma ve esneklik çalışmalarıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ile devam etti. İdman, taktik ağırlıklı çift kale maçın ardından yapılan kenar orta çalışmalarıyla sona erdi.
Kasımpaşa, 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında yarın Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek.
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