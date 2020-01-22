Kasımpaşa kupaya galibiyetle veda etti - Son Dakika

Kasımpaşa kupaya galibiyetle veda etti
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Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etmesine rağmen kupadan elenen taraf oldu.
Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 04:20 Kaynak: İHA
Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu ikinci maçında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etmesine rağmen kupadan elenen taraf oldu.
Kasımpaşa, kupaya galibiyetle veda etti. Lacivert-beyazlılar, sahasında oynadığı Aytemiz Alanyaspor'u 3-2'lik skorla mağlup etti. İlk maçta 3-1'lik skorla aldığı mağlubiyetle sahadan ayrılan Kasımpaşa, ikinci maçta rakibini 3-2 mağlup etmesine rağmen kupadan elendi.
(İHA)
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