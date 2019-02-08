Kasımpaşa Lige Döndü
1 saat önce
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 11 Şubat Pazartesi günü MKE Ankaragücü'yle deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kasımpaşa
, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 11 Şubat Pazartesi günü MKE Ankaragücü
'yle deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası
çeyrek final ilk maçında dün Akhisarspor'a 3-1 yenilen lacivert-beyazlılar, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli
yönetiminde toplandı.
Akhisarspor maçında forma giyen futbolcular günü dinlenerek geçirirken, diğer oyuncular ise salonda çalıştı.
Kasımpaşa, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın Kemerburgaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:44 Kaynak: AA
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