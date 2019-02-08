Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa Lige Döndü

Kasımpaşa Lige Döndü

1 saat önce

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 11 Şubat Pazartesi günü MKE Ankaragücü'yle deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kasımpaşa Lige Döndü, System.String[]
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 11 Şubat Pazartesi günü MKE Ankaragücü'yle deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında dün Akhisarspor'a 3-1 yenilen lacivert-beyazlılar, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde toplandı.

Akhisarspor maçında forma giyen futbolcular günü dinlenerek geçirirken, diğer oyuncular ise salonda çalıştı.

Kasımpaşa, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına yarın Kemerburgaz Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 02:44 Kaynak: AA

Spor
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