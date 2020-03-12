Kasımpaşa, ligin 26. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa, ligin 26. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek - Son Dakika Spor

Kasımpaşa, ligin 26. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek

13 dakika önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

Kasımpaşa, ligin 26. haftasında yarın Göztepe'yi konuk edecek, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 26. haftasında yarın sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligde ikinci yarıya oldukça kötü bir başlangıç yapan Kasımpaşa, son 3 maçında ise yükselişe geçti ve 7 puan topladı.

Teknik direktör Fuat Çapa yönetimindeki Kasımpaşa, 23 puanla 16. sırada bulunuyor.

Lacivert-beyazlı ekipte Göztepe maçı öncesinde 3 eksik var.

Sakatlıkları devam eden kaleci Fatih Öztürk ile oyunculardan Loret Sadiku ve David Pavelka, Göztepe karşısında forma giyemeyecek.

Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:48 Kaynak: AA
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