Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Linnes'i kiraladı
Son Dakika Güncel Haber

Kasımpaşa, Linnes'i kiraladı

7 saat önce

Kasımpaşa, transferin son gününde Galatasaray'dan Linnes'i bedelsiz olarak kiraladı.

Kasımpaşa, Linnes'i kiraladı, System.String[]

Kasımpaşa, transferin son gününde Galatasaray'dan Linnes'i bedelsiz olarak kiraladı. Norveçli futbolcu Kasımpaşa'ya 1 yıllık imza atacak.

Kasımpaşa, Ricardo Quaresma transferinin ardından Galatasaray'dan Martin Linnes'i de kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı takımla yollarını ayıran Norveçli oyuncu, Kasımpaşa ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Kasımpaşa, Galatasaray'a kiralama ücreti ödemeyecek.

(Bozhan Memiş/İHA)

Martin Linnes, Galatasaray, Kasımpaşa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 07:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray, Taylan Antalyalı'yı transfer etti!
Galatasaray, Radamel Falcao'yu resmen açıkladı! Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak: Türkiye'yi terk etmeyi bile düşündüm AK Parti MYK'da ihracı istenen Özdağ ve Başçı'dan ilk açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.9.2019 03:07:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Linnes'i kiraladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]