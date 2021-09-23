SPOR Aytemiz Alanyaspor - Kasımpaşa maçın ardından - Son Dakika

Kasımpaşa maçın ardından

Engin ANAK/ ALANYA-ANTALYA,(DHA)- Süper Lig'in 6'ncı haftasında Aytemiz Alanyaspor sahasında Kasımpaşa'yı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından iki takım teknik direktörleri basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Kazandıkları maçın ardından oyuncularını tebrik eden Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, "Çok yoğun bir maçtan çıktık. Çok yüksek bir tempoda oynadığımız Galatasaray maçı vardı. Hem orada takım halinde iyi oynamıştık hem de çok yüksek tempoda oynamıştık. Ona rağmen Kasımpaşa maçında da iyi oynadık, iyi mücadele ettik. Topun hakimi olduk. Hemen hemen antrenmanda yaptığımız hücum opsiyonlarını yapmaya çalıştık. Hak ettiğimiz bir galibiyeti aldığımızı düşünüyorum. İkinci yarı bir, iki pozisyon verdik, onları vermememiz lazımdı ama bunun üzerinde de çalışacağız. Oyuncularım çok özverili, çok istekli, çok arzuluydu. Ondan dolayı onları kutluyorum, tebrik ediyorum. Gerçekten hak ettiğimiz bir galibiyeti aldık. Artık bundan sonra önümüzdeki maça bakacağız. Çünkü nihayetinde yarın farklı bir gün olacak. Dolayısıyla bu galibiyet hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"ZAMANLA DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Bir basın mensubunun takımın başında 3 maça çıkarak 3 galibiyet aldığını, takımın beklediği performansta olup olmadığını sorması üzerine Korkmaz, "Yüzde vermek olmaz ama özellikle Galatasaray maçını analiz ettiğimiz neredeyse kusursuz bir oyun vardı. Bu maçı analiz ettiğimizde ise daha net çıkacak. Şu an tam olarak söyleyemiyorum ancak oyuncular çok iyi algılıyor. Çok farkı bir sisteme geçtik. Sezon başında farklı bir sistem vardı, şu an farklı bir sisteme geçtik. Dolayısıyla bunu algılayabilmesi, buna çabuk adapte olması oyuncuların ne kadar akıllı olduğunu gösteriyor. Yetenekli bir oyuncu kadromuz var. Onu görebiliyorum, onu hissedebiliyorum, sahada da görebiliyorum. Zamanla daha iyi olacağını daha da gelişeceğimizi düşünüyorum. Çünkü nihayetinde eksikler çıkıyor, o eksikleri tamamlamamız lazım" şeklinde konuştu.

CİHAT ARSLAN: 1-0'DAN SONRA 5-6 ÇOK NET POZİSYONUMUZ VAR

1-0 geri oldukları anlarda 5-6 net gol fırsatından yararlanamadıklarını ifade eden Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Üzüntülü bir akşam oldu bizim için. Bilhassa ikinci yarıda girdiğimiz pozisyonlardan oynadığımız futbolun karşılığını alamadığımız için üzgünüm. Rakip öne geçti bizim hatamız adına kötü gol yedik, taçtan gol yedik. Bu bizim için sorgulanması gereken bir durum. Sonradan oyunun sonucunu değiştirmek için çok çaba sarf etti oyuncularım. O yüzden onlara teşekkür ediyorum. Topun canı yok diyoruz ama bazen istediği yere giriyor, bazen de girmiyor. Bu akşam öyle bir akşam yaşadık. 1-0'dan sonra 5-6 çok net pozisyon var. Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Umut Bozok ve Tarkan Serbest ile kaçırdık, herkesle kaçırdık. Ondan sonra da kırılma yaşıyorsunuz. Sonra kötü bir gole mağlup olduk, üzüntülüyüm. Çabamızın karşılığını oyunun karşılığını alamadığımız için ama bu oyun direnci inanç bizi mutlu etti" diye konuştu.