Süper Lig'e namağlup lider olarak devem eden Fenerbahçe'de Spartak Trnava maçında sakatlanan Joshua King ve kadroya yazılmayan İrfan Can Kahveci'nin sağlık durumları netlik kazandı.
Sarı-lacivertlilerin 8 Ekim Pazar günü, Kasımpaşa deplasmanına konuk olacağı maçın kadrosuna 2 futbolcunun da dahil olması bekleniyor.
Spartak Trnava maçında 2 gol atan Joshua King yaptığı açıklamada, "Sadece hamstring kasında bir gerginlik hissettim. Sadece emin olmak için çıktım. Doktorla durumuna bakacağız" demişti. Yıldız futbolcunun sakatlığının ciddi olmadığı öğrenildi.
Ayrıca Spartak Trnava maçının kadrosunda yer almayan ve tedbir amaçlı dinlendirilen İrfan Can Kahveci'nin de Kasımpaşa maçına yetişmesi bekleniyor.
Son Dakika › Futbol › Kasımpaşa maçına yetişecekler mi? Fenerbahçe'de Joshua King ve İrfan Can Kahveci'nin durumu netleşti - Son Dakika