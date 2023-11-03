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Kasımpaşa maçında sakatlanan Muslera oyuna devam edemedi - Son Dakika

Kasımpaşa maçında sakatlanan Muslera oyuna devam edemedi

Son Güncelleme: 03.11.2023 21:40

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Maçın 57. dakikasında sarı-kırmızılıların yıldız kalecisi Muslera, Mamadou Fall ile çarpıştıktan sonra sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Galatasaray'ın Kasımpaşa ile mücadele ettiği maçta sarı-kırmızılıların yıldız kalecisi Muslera sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

MUSLERA SAKATLANDI

57. dakikada Muslera, Mamadou Fall ile çarpışıp yerde kalmasının ardından sakatlanarak oyundan çıktı.

GÜNAY OYUNDA

Galatasaray'da sakatlanan Muslera, yerini 60. dakikada Günay Güvenç'e bıraktı

BAYERN MAÇINDA OYNAYACAK MI?

8 Kasım Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Muslera'nın durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

Günay Güvenç, Galatasaray, Kasımpaşa, Muslera, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Kasımpaşa maçında sakatlanan Muslera oyuna devam edemedi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kasımpaşa maçında sakatlanan Muslera oyuna devam edemedi - Son Dakika
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