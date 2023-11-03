Kasımpaşa maçında sakatlanan Muslera oyuna devam edemedi

Süper Lig'in 11. haftasının açılış maçında Galatasaray'ın Kasımpaşa ile mücadele ettiği maçta sarı-kırmızılıların yıldız kalecisi Muslera sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
57. dakikada Muslera, Mamadou Fall ile çarpışıp yerde kalmasının ardından sakatlanarak oyundan çıktı.
Galatasaray'da sakatlanan Muslera, yerini 60. dakikada Günay Güvenç'e bıraktı
8 Kasım Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda deplasmanda Bayern Münih ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Muslera'nın durumu yapılacak kontrollerin ardından netlik kazanacak.
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