Kasımpaşa maçından notlar - Son Dakika

Kasımpaşa maçından notlar

04.12.2020 19:29
Kasımpaşa maçından notlar, System.String[]

Sergen Yalçın'dan üç değişiklik-Ersin ve Dorukhan döndü-N'Koudou bu sezon ilk kez -Eksik futbolcu sayısı 5 -Valentin Rosier sarı kart sınırında-Taraftar uygulamasının testi yapıldıAli DANAŞ - - Beşiktaş, Süper Lig'in 11'inci haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı.

- Sergen Yalçın'dan üç değişiklik

-Ersin ve Dorukhan döndü

-N'Koudou bu sezon ilk kez -Eksik futbolcu sayısı 5 -Valentin Rosier sarı kart sınırında-Taraftar uygulamasının testi yapıldı

Ali DANAŞ - -

Beşiktaş, Süper Lig'in 11'inci haftasında sahasında Kasımpaşa'yı ağırladı.Teknik direktör Sergen Yalçın, Fenerbahçe karşısında 4-3'lük skorla tarihi bir galibiyet alan kadroda ikisi zorunlu olmak üzere 3 değişiklik yaptı.Tecrübeli teknik adam, Fenerbahçe maçında ikinci sarı kattan kırmızı kart görerek cezalı duruma düşen Larin ve kasık adalesinde zorlama olduğu için riske edilmeyen Josef'in yerine N'Koudou ve Dorukhan'ı sahaya sürdü. Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarında stoper oynayan Necip Uysal'ın yerine de Welinton onbire yazılan isim oldu.Ersin'in cezasının bitmesinden sonra kaleyi kime emanet edeceği merakla beklenen Sergen Yalçın, yine Utku'da karar kıldı. Defans dörtlüsünde Rosier-Welinton-Montero-Rıdvan'a görev veren Yalçın, orta sahada hafif sakatlığı bulunan Josef'in yerine Dorukhan'ı oynattı. Hücum hattında sağa Ghezzal, ortaya Atiba-Mensah'ı koyan Sergen Yalçın, sol kanatta cezalı Larin'in yerine N'Koudou'yu tercih etti. Beşiktaş'ın Kasımpaşa karşısındaki gol silahı ise Vincent Aboubakar oldu.Siyah beyazlıların Kasımpaşa karşısındaki onbiri Utku-Rosier-Welinton-Montero-Rıdvan-Dorukhan-Ghezzal-Atiba-Mensah-N'Koudou-Aboubakar şeklinde oluştu.ERSİN VE DORUKHAN DÖNDÜBeşiktaş'ta 2 maçlık kırmızı kart cezası biten Ersin Destanoğlu ile geçen hafta sarı kart cezalısı olan Dorukhan kadroya döndü.Dorukhan, Josef'in sakatlanmasıyla onbirde kendine yer bulurken, Ersin ise Utku'nun arkasında yedek bekledi.N'KOUDOU BU SEZON İLK KEZ Sezon başlangıcının 8 haftasını sakatlıkla geçiren N'Koudou iyileştikten sonra ilk kez onbire girdi.Şampiyonlar Ligi elemesi olan PAOK maçında oynadıktan sonra sakatlanan ve yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalan N'Koudou, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarının ikinci yarısında şans bulmuş ve Fenerbahçe maçında 4'üncü golün asistini yapmıştı. Fransız sol kanat Larin'in cezalı olması sebebiyle teknik direktör Sergen Yalçın tarafından onbire dahil edildi.EKSİK FUTBOLCU SAYISI 5Siyah beyazlılarda sakatlıkları devam eden Gökhan Töre ve Adem Ljajic, karantinası devam eden Ajdin Hasic ile kırmızı kart cezalısı olan Cyle Larin Kasımpaşa maçının kadrosuna dahil edilmedi. Bu futbolculara ek olarak kasık adalesinde zorlama olduğu için dinlendirilen Josef de Souza da dün akşam maç kadrosundan çıkartıldı.VALENTİN ROSİER SARI KART SINIRINDABeşiktaş'ın sağ beki Valentine Rosier Kasımpaşa maçına 3 sarı kart ile ceza sınırında çıktı.Fransız futbolcu Kasımpaşa maçında sarı kart görmesi durumunda, önümüzdeki hafta deplasmanda oynanacak Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında yer alamayacak.TARAFTAR UYGULAMASININ TESTİ YAPILDIBeşiktaş, pandemi döneminde maçlara gelemeyen taraftarların fotoğraflarını hazırlanan led ekranlarda yayınladı. Siyah beyazlılar bu özel proje ile hem gelir elde edecek hem de taraftarların unutulmaz bir anıya sahip olmasını sağlayacak.

Projenin pilot uygulaması, Kasımpaşa ile oynanan maçta yapıldı. Pilot uygulama kapsamında, ebediyete intikal etmiş; kurucular, başkanlar ve taraftarlar ile 10 Aralık 2016 tarihinde Vodafone Park'ın yakınında yaşanan hain terör saldırısı sonucu şehit düşmüş güvenlik güçleri ve vatandaşların fotoğrafları, led ekranlarda yayınlandı.


Sergen Yalçın, Sarı Kart, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kasımpaşa maçından notlar - Son Dakika Spor


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