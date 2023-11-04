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Kasımpaşa maçını yorumlayan Okan Buruk'tan Fenerbahçe hakkında açıklamalar - Son Dakika

Kasımpaşa maçını yorumlayan Okan Buruk'tan Fenerbahçe hakkında açıklamalar

Son Güncelleme: 04.11.2023 00:07

Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, mücadele sonrası Fenerbahçe için de konuştu. Buruk, ''Lig çok uzun. Fenerbahçe ve Galatasaray kazanarak gidecek. İşi derbiler belirleyecek gibi bir düşünce var. Ancak lig gerçekten çok uzun. Herkes maç kaybedecek, herkes hata yapacak. En az hata yapan şampiyon olacak. Zorlu maçlar, sakatlıklar olacak. Hep kazanmak zorundayız. Fenerbahçe kazanıyor, biz de kazanarak devam ediyoruz'' şeklinde konuştu.

Süper Lig'de 10 maç üst üste galibiyet alan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

"KONTROLLERDEN SONRA BELLİ OLACAK"

Maçta sakatlanan Muslera için konuşan Buruk, "Muslera ile ilgili Yener İnce'ye durumu sorduk. Olan olayı anlattı. Kontrollerden sonra belli olacak. Yener Hoca 'Dirseğinde hasar yoksa, atlatırız' dedi. Röntgen sonrası belli olacak. Bize söylediği bu. Ağrısı oldu. İnşallah önemli bir şey yoktur" dedi.

"EN AZ HATA YAPAN ŞAMPİYON OLACAK"

Öte yandan Fenerbahçe hakkındaki görüşlerini dile getiren başarılı teknik adam, "Lig çok uzun. 'Fenerbahçe ve Galatasaray kazanarak gidecek. İşi derbiler belirleyecek' gibi bir düşünce var. Ancak lig gerçekten çok uzun. Herkes maç kaybedecek, herkes hata yapacak. En az hata yapan şampiyon olacak. Zorlu maçlar, sakatlıklar olacak. Biz ağır bir fikstürden geçiyoruz. Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde rotasyon şansları var. Biz iki tarafta da neredeyse aynı oyuncularla gidiyoruz. İnşallah Türk takımları Mart ayına kalır. Bu dönem zor geçiyor. Kazanarak gitmek önemli. Hep kazanmak zorundayız. Fenerbahçe kazanıyor, biz de kazanarak devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

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Son Dakika Futbol Kasımpaşa maçını yorumlayan Okan Buruk'tan Fenerbahçe hakkında açıklamalar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kasımpaşa maçını yorumlayan Okan Buruk'tan Fenerbahçe hakkında açıklamalar - Son Dakika
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