Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika

Kasımpaşa maçının ardından

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'a son dakika golüyle 3-2 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa, son dakikada kaptırdıkları topun pahalıya mal olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş'a son dakika golüyle 3-2 mağlup olan Kasımpaşa'da teknik direktör Fuat Çapa, son dakikada kaptırdıkları topun pahalıya mal olduğunu söyledi.

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Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çapa, "Her iki takım adına da önemliydi. Beşiktaş galip geldiğinde üçüncülük için devam edecekti. Biz de 8. olabilmek için mücadele edecektik." diye konuştu.

Golleri doğru zamanda attıklarını vurgulayan Çapa şunları aktardı:

"Karşılaşma beklediğimiz gibi geçti. İlk 10-15 dakika baskılı oynayacaklarını bekliyorduk. Gol yiyene kadar panik içinde, tedirgin oynadık. Gol yedikten sonra oynamamız gereken şekle döndük ve doğru zamanlarda golleri bulduk. Üçüncü golü bulmak için de pozisyon bulabilirdik ama tercihleri doğru yapamadık. İkinci devre zorunlu değişiklik yapmak zorunda kaldık. Devre arasında Beşiktaş'ın baskılı başlayacağını biliyorduk ve rakibi ikinci alanda doğru baskı yaparak baskıyı kırmak istedik ama başlar başlamaz gol yedik. Sonraki süreçte bizim geçişlerde yakalamış olduğumuz pozisyonlar vardı. Üçünü alandaki tercih hataları ve vurduğumuz topların neticesini alamadık. En iyi yaptığımız işi Beşiktaş son dakikada yaptı. Topu kaptırmamış olsak 3-2'yi biz yakalayacaktık ama kaptırdığımız top pahalıya mal oldu. Skor olarak bir kaybımız oldu. Mücadele ve iyi niyet anlamında değişen bir şey olmadı. Nasıl iyi niyetle mücadele ettiysek bugün de onları yapmaya çalıştık. Oyuncu arkadaşlarımı bu yüzden tebrik ediyorum."

"Kısıtlamanın bir şey kazandıracağına inanmıyorum"

Türkiye Futbol Federasyonunun aldığı yabancı kararı ile ilgili de konuşan Çapa, "Bence federasyona niye böyle bir karar alındığını sormak lazım. Sayı daha önce de düşürüldü ve çıkarıldı. Bence kısıtlamanın bir şey kazandıracağına inanmıyorum. Altyapıdan oyuncu almak zorundaydınız ama kaç tanesi oynuyordu, çok değişen bir şey olmuyordu. Altyapı nasıl işlenir, nasıl oyuncu geliştirilir bunları düşünmek daha doğru olur. Maddi olarak yapıyorlarsa yine yanlışlık var. Bütçeye göre transfer yaptırıyor diğer federasyonlar. Öncelikle neden böyle bir karar alındığını öğrenirsek ona göre değerlendirme yapabiliriz. Yerli oyuncuların fiyatı tabii ki artacak. Havuz daralınca fiyat artar." değerlendirmesinde bulundu.

Gelecek sezon ile ilgili de konuşan Çapa, "Yeni olan bir takımız. Devre arasında bir o kadar oyuncu gelmiş ve gitmiş. Türkiye ligini bilen oyuncu sayısı azdı. Onu da bugün görebiliyoruz. Analizleri paylaşsak da ligde uzun süreli oynamak farklı oluyor. Bu sezonun beklentilerine karşılık verdiğimizi düşünüyorum. Sivas'la, Beşiktaş'la başa baş oynadık. Pozisyonlar da yakaladık. Biz de artık gelecek sezon planlamasında kulübün hedeflerine göre oyuncu grubunun eksiğini tamamlayarak hedefe ulaşmaya gayret edeceğiz." yorumunu yaptı.

Kasımpaşa, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 01:20 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika
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