G.Saray'ın gündemindeki Aytaç Kara için Kasımpaşa açık kapı bıraktı - Son Dakika

G.Saray'ın gündemindeki Aytaç Kara için Kasımpaşa açık kapı bıraktı

12.01.2021 09:42

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, Alanyaspor'a 2-1 mağlup ettikleri maçın sonrasında konuştu. Çapa, Galatasaray'ın gündemindeki Aytaç Kara'ya resmi bir teklif gelmediğini ve başarılı oyuncunun sezon sonuna kadar takımda kalacağını söylerken, futbolda hiçbir şeyin garantisi olmadığını belirterek transfer için açık kapı bıraktı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Fuat Çapa, deplasmanda 2-1 kazandıkları Aytemiz Alanyaspor maçını değerlendirdi.

Çapa, karşılaşmaya Alanyaspor'un bugüne kadar oynadıkları maçları analiz ederek iyi hazırlandıklarını belirtirken, şöyle konuştu:

"Alanyaspor'un karşılaşmayı nasıl oynayacağı çok netti. Ligde her maçta ortalama yüzde 65 topa sahip olan bir takım ve bu oranlara karşı mücadele etmek kolay değil. Alanyaspor'a karşı uzun süre oyun oynayabilen oyunculara sahip olmamız lazım. Bunu da Alanyaspor çok iyi şekilde değerlendiriyor. Belki göze çok hoş gelen bir oyun oynamadık bugün, bu bir gerçek ama biz bunu bilerek maça hazırlandık. Çok sayıda eksik oyuncularımız da vardı. Forvet oyuncumuz Fode, Julian ve Tarkan yoktu. Tirpan ve Ahmet Oğuz takımdan ayrıldı. Yani oyuna alternatif olarak direkt başlayacak oyuncularımız yoktu. Oyunun gidişatı bizim istediğimiz gibi oluştu, özellikle 2'nci yarıda merkezi kapatarak kazanmış olduğumuz toplarla geçiş yönünde oynamaya çalıştık. 1'inci golde çok net şekilde yapmış olduğumuz çalışmaları görmüş olduk. Kırmızı karttan sonra rakibinin baskısı artı ve biz savunmaya ağırlık vermek zorunda kaldık. 2'nci gol ise doğru zamanda oldu ama rakip gol attıktan sonra 2'nci devrenin bizim için çok zor olacağını biliyorduk. Özellikle fizik kalitesi çok yüksek olan bir takıma karşı oynuyoruz. Bizim de bu sezon zaaflarımızdan bir tanesi yan toplar ve fizik kalitesi çok yüksek bir takım değiliz. 70 dakika 10 kişi oynayıp deplasmanda 2-1 galip gelmek bizim açımızdan çok önemli. Sadece galip gelmek değil, önümüzdeki haftalar içinde çok önemli. Güzel bir galibiyet oldu. Mutluyuz, özellikle şans verdiğimiz arkadaşlar bu şansı iyi değerlendirdi. Takım içerisindeki rekabeti artırmış olduk. Yeni gelen arkadaşımızın (Isaac Thelin) bize katkısı çok oldu. Bu hafta içerisinde takıma 1 veya 2 oyuncu takviyesinde bulunacağız. Transfer dönemi bitene kadar inşallah 4-5 oyuncu daha takviye yapmayı düşünüyoruz. Geçtiğimiz sezonki Kasımpaşa'yı tekrar oluşturmaya çalışıyoruz."

"AYTAÇ'A GELEN BİR RESMİ TEKLİF YOK"

Aytaç Kara'nın adının Galatasaray ile anılmasıyla ilgili soru üzerine de Çapa şu yanıtı verdi:

"Benim bildiğim kadarıyla bize gelen herhangi bir şey yok. Gelseydi yöneticilerimize gelirdi ve bize bu konuyu iletirlerdi. Bugüne kadar da gelmediler. Aytaç ile konuştuğumda herhangi bir düşüncesinin olmadığını söyledi, sezon sonu sözleşmesinin bittiğini biliyoruz. Hatta biz kulüp olarak onunla sözleşmeyi yenilemek istediğimizi de söyledik. Ama transfer dönemi olduğu için önce transferlerimizi halledip ondan sonra sözleşmesi bitecek olan oyuncularla görüşeceğiz. Yani Aytaç'a talip olunması gayet normal.Futbolda hiçbir şey yüzde 100 değil. Yönetimimizin de alacağı karar önemli, iki kulüp arasındaki görüşmelerin ne seviyede olduğu, bizim alanımız değil. Geçtiğimiz sezon da bazı oyuncularımıza vardı. Yani takım olarak iyi işler yaptığınızda çok sayıda oyuncunuz üst sıralardaki takımlarca istenir. Bugün Alanya'dan da 5-6 oyuncu üst sıralardaki takımlarca isteniyor. Bu iyi işler yaptığınız gösterir."

G.Saray'ın gündemindeki Aytaç Kara için Kasımpaşa açık kapı bıraktı

Spor Toto Süper Lig, Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor G.Saray'ın gündemindeki Aytaç Kara için Kasımpaşa açık kapı bıraktı - Son Dakika Spor


YORUMLAR (1)
  • Bombacı Mülayim: kasımpaşadan alınıp da başarılı olan tek bir topcu var mı galatasarayda? kimyaları tutmuyor zengin etmeyin kasımpaşayı Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır

Son Dakika

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca: Yarından itibaren sağlık çalışanları aşılanmaya başlayacak Fatih Terim, G.Saray'dan gönderiliyor mu? Başkan Cengiz'den iddialara yanıt geldi ABD'de Başkan Trump'ın azli görüşülürken Ulusal Muhafızlar, Kongre binasında önlem aldı Son Dakika: Beykoz'da helikopter düştü iddiası! Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi Bitcoin cüzdanının şifresini unuttu! 2 kez daha yanlış girerse 220 milyon dolar kaybedecek Son Dakika: Bilim Kurulu saat 18.00'de aşı gündemiyle toplandı Rus basını tarihi Dağlık Karabağ haritasını yayınladı! Azerbaycan ile Türkiye doğrudan birbirine bağlanıyor Meksika'da kaliteli hizmet vermeyen Belediye Başkanı mahalleli tarafından ağaca bağlandı
Emre Belözoğlu: Mesut Özil transferine ilk defa bu kadar yaklaştık Emre Belözoğlu: Mesut Özil transferine ilk defa bu kadar yaklaştık         
19:11
Son Dakika: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, CoronaVac aşısı için Son Dakika: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, CoronaVac aşısı için "Acil Kullanım Onayı" verdi         
19:00
Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak için yıllık 4 milyon euroyu gözden çıkardı Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak için yıllık 4 milyon euroyu gözden çıkardı         
18:37
Koronavirüse yakalanan Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan: Hala sıkıntılar yaşıyorum Koronavirüse yakalanan Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan: Hala sıkıntılar yaşıyorum         
18:10
Cem Yılmaz, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya yüzünden arasının açıldığı arkadaşı Muzaffer Yıldırım'la küslüğünü bitirdi Cem Yılmaz, eski sevgilisi Serenay Sarıkaya yüzünden arasının açıldığı arkadaşı Muzaffer Yıldırım'la küslüğünü bitirdi         
17:47
Metroda büyük skandal! Genç kadının önce saçını okşadı sonra cinsel tacizde bulundu Metroda büyük skandal! Genç kadının önce saçını okşadı sonra cinsel tacizde bulundu         
17:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı: Kuraklık tehdidine karşı hep birlikte tedbir almalıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan, Telegram üzerinden ilk mesajını paylaştı: Kuraklık tehdidine karşı hep birlikte tedbir almalıyız         
16:11
Fenerbahçe, altyapı oyuncusu Arda Güler ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı Fenerbahçe, altyapı oyuncusu Arda Güler ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladı         
15:45
İstanbul'da kar yağışının cuma gecesi saat 03.00-04.00 sularında başlaması bekleniyor İstanbul'da kar yağışının cuma gecesi saat 03.00-04.00 sularında başlaması bekleniyor         
15:00
Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince Milyoner'e damga vuran yarışmacı! Basit soruda elenince "Bunu yayınlamayın" ricasında bulundu         
14:54
Yetkili isimden yağ fiyatlarıyla ilgili vatandaşı kızdıracak açıklama: Yüzde 20'lik bir zam daha gelebilir Yetkili isimden yağ fiyatlarıyla ilgili vatandaşı kızdıracak açıklama: Yüzde 20'lik bir zam daha gelebilir         
14:48
İbo Show'a davet edilen Tuğba Ekinci, program için yıllar önce giydiği elbiseyi diktirdi İbo Show'a davet edilen Tuğba Ekinci, program için yıllar önce giydiği elbiseyi diktirdi         
14:29
Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş Fuhuş çetesi çökertildi! Geceliğine 4 bin TL isteyen kadın, beğenmediklerini de geri çeviriyormuş         
12:12
Kocasına yakalanan kadın, sevgilisiyle birlikte balkondan atlamıştı! Yasak aşk vahşetinin tanıkları konuştu Kocasına yakalanan kadın, sevgilisiyle birlikte balkondan atlamıştı! Yasak aşk vahşetinin tanıkları konuştu         
11:53
Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu Hayal Kahraman, 11 yıllık evliliğini bitirdi Çocuklar Duymasın'ın oyuncusu Hayal Kahraman, 11 yıllık evliliğini bitirdi         
10:45
İsminden dolayı tartışmalara neden olan İsminden dolayı tartışmalara neden olan "Stalin Döner", açılışından bir gün sonra kapatıldı         
09:13
Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet Geç kalan Paşinyan'ı bekleyen Putin ve Aliyev arasında dikkat çeken sohbet         
09:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2021 19:15:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: G.Saray'ın gündemindeki Aytaç Kara için Kasımpaşa açık kapı bıraktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei