Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika

Kasımpaşa maçının ardından

08.05.2021 23:40
Kasımpaşa maçının ardından, System.String[]

Süper Lig'in 40'ıncı haftasında kümede kalma mücadelesi veren BB Erzurumspor, evinde Kasımpaşa'ya 1-0 yenildi.

Süper Lig'in 40'ıncı haftasında kümede kalma mücadelesi veren BB Erzurumspor, evinde Kasımpaşa'ya 1-0 yenildi. Mavi-beyazlılar, kümede kalma şansını iyice azaltırken, Kasımpaşa 67'nci dakikada Varga'nın attığı golle zorlu deplasmandan altın değerinde 3 puan almayı başardı. Hasan Hatipoğlu ve Luckassen'in kırmızı kart görmesi sebebiyle iki takım da 90 dakikayı 10 kişi tamamladı.

Maçın açıklamalarda bulunan Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Sadi Çeri, "Öncelikle Erzurumspor'a geçmiş olsun diyorum. Erzurum deplasmanı zor bir deplasman rakımdan dolayı. Biz kolay geçeceğini düşünmüyorduk. Erzurumspor varını yoğunu, bütün mücadelesini bu maçta vereceği için maça baskılı başlayacağını biliyorduk. Baskıyı kırmak adına planlar yapmıştık. Ama ilk yarı maalesef başarılı olamadık. Beklediğimizden de üstün bir mücadele ve dirençle oynadı Erzurumspor takımı. Onları da bu mücadeleden ve göstermiş oldukları performanstan dolayı tebrik etmek lazım. Gerçekten iyi mücadele ettiler sahada ama ikinci yarı biz oyunu dengeledik. Topu tuttuk ve golü bulduktan sonra da oyun tamamıyla kontratağa döndü. Rakip üstümüze bütün baskısını yaptı, biz de arkada boşluklar bulduk. Ne yazık ki ikinci golü bulamayınca tekrardan baskı yedik. Burası zor bir deplasmandı, bizim için kritik üç puanı aldık. Bunun için çok mutluyuz. Ligde bir üst sıraya tırmandık. Kümede kalma adına rakiplerinde puan kaybetmesiyle çok iyi bir avantaj sağladığımızı düşünüyorum" diye konuştu.

VURAL: UMUT VARMaçın toplamına bakıldığında rakibin çok ofansif oynayacağını düşünmediklerini söyleyen BB Erzurumspor teknik direktörü Yılmaz Vural, "Maçın başlamasından itibaren 1, 8, 30 ve 45+1'inci dakikalarda 4 tane ciddi pozisyon oldu. Hatta bir golümüz oldu. Yine kırılma noktamız oldu. Oynuyor, gol atıyorsunuz, ofsayt kararı verilene kadar geçen süre 5 dakika. Dolayısıyla başladığımızda tempoyu yeniden getirmek mümkün olmadı. Sonrasında rakibin de 16 ve 42'nci dakikada iki pozisyonu vardı. İkinci yarı başladı, bizim 5 pozisyon rakibin 4 pozisyonu oldu. Sonuç olarak rakip 67'inci dakikada attığı golle, bizim oyun içerisinde yaptığımız tüm hamlelere rağmen üçlü savunmaya döndük, 2 santrafor oynatmaya çalıştık. Pozisyon da bulmamıza rağmen topu kaleye gönderemezseniz tabi ki istediğiniz sonucu alamıyorsunuz. 1-0 kaybettik, şaşımızı kaybettik mi? Umut var" diye konuştu.Hedeflerinin Alanya maçı ile 40 puana ulaşmak olduğunu belirten Vural, şunları söyledi: "Rakiplerimiz olan Kayseri ve Ankaragücü'nün maçları da kolay maçlar değil. Kayseri Başakşehir ve Fenerbahçe ile oynuyor. Siz kazanıp o ikisini kaybederse ikili averaj daha iyi. Olabilir olması da mümkün olaydır. Maçı kazanmak için oynayacak Başakşehir takımın böyle sonuç alması yadırganmaz. Fenerbahçe'nin yukardaki şansı devam ediyor ve Kayseri'nin beklediğimiz 40 puanda kalması mümkün olabilir. Ankaragücü'ne gelince son maçlarda sırasıyla hep kaybetti. Demoralize olmuş bir ekip ve oynayacağı ekip Kasımpaşa. Kasımpaşa hala derin nefes alamadı. Son maçını Alanya ile oynayacak evinde, acaba diye düşünüyorsun. Alanya'nın 5'incilik şansı devam edecek olursa, o maçta da kazanacaksa, o maçta çok hedefli bir takımla oynamış olur Ankaragücü. Futbolda her şey var, son dakikada şampiyon olmuş takımlar var umudu kesmişken. Dolayısıyla ben kendi adıma oyuncularımı 3 gün sonraki maça hazırlamaya çalışacağım ve ben 40 puan yapalım düşeceksek öyle düşelim diye düşünenlerdenim.""10 MAÇTA HAKEM HATALARI"

Maçı yayıncı kuruluşta izlediğini ifade eden Vural, "Maçı buraya gelmeden yayıncı kuruluşta tekrar izledim. Nasıl bir ofsayt bilmiyorum, 5 dakikada karar verildi. Demek ki çok kritik bir pozisyon. Karara her taraftan bakılıp incelenmeye çalışılıyor. Murat'ın içeri girip rakiple mücadelesine Murat'a omzuyla müdahalesi var, adam düşüyor. Buna müsaade var mı? içerde. Böyle bir şey var mı? Ama ne derseniz deyin atı alan Üsküdar'ı geçti. Dolayısıyla Erzurumspor olarak bir sürü hakem hatalarının başımıza iş açtığı bir sezon geçirdik. En azından ben 10 maçta her maçta bir hakem hatasından kaynaklı çok kritik kararlar verildiğini söyleyebilirim. Sonuç olarak ben hala düşmüşlüğü kabul etmiyorum. Böyle bir şey olmadığını, futbolda mucizelerin gerçekleşmesinin olası olduğunu, matematiksel şansın devam ettiği sürede de olayı bırakmamız gerektiği kanaatindeyim" dedi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika Spor


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