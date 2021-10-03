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SPOR Fenerbahçe ? Kasımpaşa maçının ardından - 2 - Son Dakika

SPOR Fenerbahçe ? Kasımpaşa maçının ardından - 2

03.10.2021 19:12

Fenerbahçe ? Kasımpaşa maçının ardındanVitor Pereira Zorlandık ama bugün bizim için önemli olan 3 puandı'Bu kadar sakatlık olan dönemde özveri gerekiyordu''Olympiakos maçını değişmek isterdim'Cihat Arslan Maç öncesinde analizler yapıldı ama reaksiyon verilemedi'Bazen işin pis tarafını da...

Fenerbahçe ? Kasımpaşa maçının ardından

Vitor Pereira Zorlandık ama bugün bizim için önemli olan 3 puandı

'Bu kadar sakatlık olan dönemde özveri gerekiyordu'

'Olympiakos maçını değişmek isterdim'

Cihat Arslan Maç öncesinde analizler yapıldı ama reaksiyon verilemedi

'Bazen işin pis tarafını da yapmanız gerekiyor'

Mustafa AKINİSTANBUL,(DHA) ' Süper Lig'in 8'inci haftasında Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, oynadıkları maçın zor olduğunu ifade ederek, 'Bizim açımızdan zordu. Kısa sürede 7 maç üst üste oynamıştık. Bazı oyuncular bu maçların hepsinde oynamak durumundaydı. 3 gün önceki maçın sonucunu düşününce bugün zor olacaktı. 2-0'ı yakaladıktan sonra bize rahatlık getirdi. Kasımpaşa gol atmadan önce 2 pozisyon yakaladık ve değerlendiremedik. 3'üncü gol koparacaktı. Kasımpaşa inandı, mücadele etti. Zorlandık ama bugün bizim için önemli olan 3 puandı. Taraftarların da yardımıyla 3 puanı aldık. Milli arada dinleneceğiz' dedi.

'BU KADAR SAKATLIK OLAN DÖNEMDE ÖZVERİ GEREKİYORDU'

Tecrübeli teknik adam, Serdar Aziz, Pelkas, İrfan Can, Sosa, Zajc, Tisserand, Nazım, Serdar Aziz, Novak ve Ferdi'nin yaşadığı sakatlıklara değinerek, 'Sakatlıklar 10 oldu ama biz ligde 1'inci sıradayız. Bu kadar sakatlık olan dönemde özveri gerekiyordu. Bazı oyuncular oynamaları gerekenden fazla oynamak zorunda kaldı. Avrupa'da yarışan takımlar hafta içi maç yapıyor ve bu maçlar fiziksel ve mental zorlu maçlar. Böylesine dönemden çıkınca 7 maçı kısa zamanda oynadığınızda büyük özveri gerekiyor. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. Şu an lideriz henüz çok erken çok anlamı yok ama bu dönemde tabela ortasında olmaktansa 1'inci olmak iyidir. Avrupa maçlarını oynamasak puan da kaybetmezdik' diye konuştu.

'OLYMPIAKOS MAÇINI DEĞİŞMEK İSTERDİM'

Pereira, kariyerinde hangi maçı değiştirmek istediğinin sorulması üzerine, 'Son maçı değişmek isterdim, kariyerimde ilk defa evimde oynadığım 3-0 yenildiğim bir maçtı. Önceliğimiz lig' diye yanıt verdi.

CİHAT ARSLAN MAÇ ÖNCESİNDE ANALİZLER YAPILDI AMA REAKSİYON VERİLEMEDİ

Kasımpaşa Teknik Direktörü Cihat Arslan, maç öncesinde Fenerbahçe'nin analizlerini yaptıklarını ifade ederek, 'Maça coşkulu başlıyor, öne geçmeyi seviyor 15-20 dakikalarda. 15-20 dakikayı en azından 2'nci bölgemizde geçirmemiz gerekiyordu. Bu şekilde çalışıldı ama buna reaksiyon verilemedi. Yediğimiz gol şanssız bir goldü ama daha öncesinde gol bulunabilirdi. 1-0'dan sonra daha farklı oynamamız gerekiyordu. İlk yarı 1-0'a razıydım ama son 10 saniyede gol yedik. Devre arası hamle yapıldı, 2-1'i yakaladık rakibimizi tedirgin ettik ama elimizden gelen bu kadar oldu. Bir mağlubiyet oldu. Mağlubiyeti oyun içinde kabul etmemek gerekir, oyun sonunda her skorun başımızın üzerinde yeri var' dedi.

'BAZEN İŞİN PİS TARAFINI DA YAPMANIZ GEREKİYOR'

Takımın yeterli durumda olduğunu ifade eden Cihat Arslan, 'Transfer yapılmasa bile bu takım yeterli. Bizim takım 2 takım. Top bizdeyken farklı bir takım, rakip takımdayken ayrı bir takım. Üstesinden gelmemiz gereken şey de bu. Daha çok oynamaya yönelik bir takım, handikabımız bu. Bizim ligimiz sertliği kaldıran bir lig. Bazen işin pis tarafını da yapmanız gerekiyor. Hakemi de taraftarı da yanınıza almanız gerekiyor' diye konuştu.

SPOR Fenerbahçe ? Kasımpaşa maçının ardından - 2
SPOR Fenerbahçe ? Kasımpaşa maçının ardından - 2
SPOR Fenerbahçe ? Kasımpaşa maçının ardından - 2
SPOR Fenerbahçe ? Kasımpaşa maçının ardından - 2

Cihat Arslan, Fenerbahçe, Kasımpaşa, oyunlar, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR Fenerbahçe ? Kasımpaşa maçının ardından - 2 - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Fenerbahçe ? Kasımpaşa maçının ardından - 2 - Son Dakika
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