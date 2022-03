Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika

Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu, kendileri için kader maçlarından birini kazandıklarını söyledi. İstanbul temsilcisiyle müthiş bir çıkış yakalayan İzmirli genç teknik adam, mücadelenin ardından, "Çok zor bir deplasmana çıktık. Göztepe'nin seyirciyi arkasına aldığı zaman çok etkili olabileceğini biliyorduk. Analizlerini çok doğru şekilde yaptığımızı düşünüyorum. İlk yarıda oyunu biraz daha tutarak oynamak istedik. Normalde 120 kilometre koşan, sprint mesafeleri yüksek olan bir takımız. Göztepe seyirciyi arkasına aldığı zaman farklı oynuyor. O yüzden ilk yarıda rakibe çok fazla alan vermemeye çalıştık. Kenarda Umut gibi bir silahımızı özellikle ilk yarıda beklettik. Kanatları etkili kullandığımızda pozisyon bulan bir takımımız var. Bunu da özellikle ikinci yarıda çok iyi yaptık. Kader maçımızı kazandık. Daha 10 maçımız var ama önemli bir eşiği atladık" dedi.

NESTOR EL MAESTRO: YÜZÜSTÜ BIRAKIP GİTMEM

Süper Lig'de son 5 maçta sıfır çekerek kurtuluş hattının 5 puan gerisine düşen Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro, istifayı düşünmediğini, takımını yüzüstü bırakmayacağını dile getirdi. Maestro mücadele sonrası basın toplantısında, "90 dakika her top için savaştık, mücadele ettik. Bu yüzden oyuncularımızı çok fazla eleştirecek halimiz yok. Zorlu bir periyottan geçiyoruz. Her oyuncumuza şans verdik her şeyi denedik ama olmadı. Önümüzde 30 puanlık maçlar var. Bugünü ve geçmişi kenara bırakıp gelecek için çalışacağız" dedi.

Maestro, son 5 maçtaki mağlubiyet üzerine istifa edip etmeyeceğiyle ilgili soruya, "Soruyu anlıyorum. Bunlar futbolun gerçekleri. Geldiğim ülkelerde bu şekilde olmaz. Hocalar takımlarını yüzüstü bırakmazlar, savaşta bırakıp kaçmazlar, sonuna kadar devam ederler. Tabii kulübün tasarrufu olursa bilemem" şeklinde konuştu.

Sırp teknik adam, saha içinde oyunculara bağırmaktan sesinin kısıldığını, içinde bulundukları durumun kendilerini saha içinde daha gergin hale getirdiğini dile getirdi.