Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika
Üye Girişi

Kasımpaşa maçının ardından

05.03.2022 18:51

Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu, kendileri için kader maçlarından birini kazandıklarını söyledi.

Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR, (DHA) - Spor Toto Süper Lig'de Göztepe'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Kasımpaşa'da teknik direktör Sami Uğurlu, kendileri için kader maçlarından birini kazandıklarını söyledi. İstanbul temsilcisiyle müthiş bir çıkış yakalayan İzmirli genç teknik adam, mücadelenin ardından, "Çok zor bir deplasmana çıktık. Göztepe'nin seyirciyi arkasına aldığı zaman çok etkili olabileceğini biliyorduk. Analizlerini çok doğru şekilde yaptığımızı düşünüyorum. İlk yarıda oyunu biraz daha tutarak oynamak istedik. Normalde 120 kilometre koşan, sprint mesafeleri yüksek olan bir takımız. Göztepe seyirciyi arkasına aldığı zaman farklı oynuyor. O yüzden ilk yarıda rakibe çok fazla alan vermemeye çalıştık. Kenarda Umut gibi bir silahımızı özellikle ilk yarıda beklettik. Kanatları etkili kullandığımızda pozisyon bulan bir takımımız var. Bunu da özellikle ikinci yarıda çok iyi yaptık. Kader maçımızı kazandık. Daha 10 maçımız var ama önemli bir eşiği atladık" dedi.

NESTOR EL MAESTRO: YÜZÜSTÜ BIRAKIP GİTMEM

Süper Lig'de son 5 maçta sıfır çekerek kurtuluş hattının 5 puan gerisine düşen Göztepe'de teknik direktör Nestor El Maestro, istifayı düşünmediğini, takımını yüzüstü bırakmayacağını dile getirdi. Maestro mücadele sonrası basın toplantısında, "90 dakika her top için savaştık, mücadele ettik. Bu yüzden oyuncularımızı çok fazla eleştirecek halimiz yok. Zorlu bir periyottan geçiyoruz. Her oyuncumuza şans verdik her şeyi denedik ama olmadı. Önümüzde 30 puanlık maçlar var. Bugünü ve geçmişi kenara bırakıp gelecek için çalışacağız" dedi.

Maestro, son 5 maçtaki mağlubiyet üzerine istifa edip etmeyeceğiyle ilgili soruya, "Soruyu anlıyorum. Bunlar futbolun gerçekleri. Geldiğim ülkelerde bu şekilde olmaz. Hocalar takımlarını yüzüstü bırakmazlar, savaşta bırakıp kaçmazlar, sonuna kadar devam ederler. Tabii kulübün tasarrufu olursa bilemem" şeklinde konuştu.

Sırp teknik adam, saha içinde oyunculara bağırmaktan sesinin kısıldığını, içinde bulundukları durumun kendilerini saha içinde daha gergin hale getirdiğini dile getirdi.

Kasımpaşa maçının ardından
Kasımpaşa maçının ardından
Kasımpaşa maçının ardından

YORUMLAR
500
Göztepe'yi mağlup eden Kasımpaşa, 4 maç aradan sonra galip geldi Göztepe'yi mağlup eden Kasımpaşa, 4 maç aradan sonra galip geldi Göztepe-Kasımpaşa maçının ardından - Sami Uğurlu Göztepe-Kasımpaşa maçının ardından - Sami Uğurlu Göztepe-Kasımpaşa maçının ardından Göztepe-Kasımpaşa maçının ardından

Spor Toto Süper Lig, Kasımpaşa, İstanbul, Göztepe, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika


Son Dakika
18:59 Galatasaray-Konyaspor maçı başladı!
18:42 Elon Musk, Rus haber kaynaklarının engellenmeyeceğini belirtti: Mutlak ifade özgürlüğü taraftarıyım
18:37 70 yıl önce ölen büyükannesinin fotoğrafına bakıp söylediği cümle şaşırttı: O benim
18:31 Komadayken fişi çekilen kadın tekrar canlandı!
18:19 Muleka göz kamaştırıyor! Kasımpaşa'nın İzmir'de yüzü güldü
18:13 Giresunspor, Çaykur Rizespor'u yendi, 15. sıraya yükseldi!
18:10 TBMM Genel Kurulu'nda yumruklar havada uçuştu! Oturuma ara verildi
17:58 Emre Belözoğlu, Beşiktaş karşısında rekora koşuyor!
17:15 Cüneyt Çakır'ın yeni adresi şaşırttı! Türkiye'den ayrılıyor
15:46 Rus pilotu halk yakaladı ve gerçek ortaya çıktı! Önce Suriye kentlerini bombalamış, şimdi de Ukrayna'yı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2022 19:34:37. #1.12#
SON DAKİKA: Kasımpaşa maçının ardından - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement