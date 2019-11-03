Kasımpaşa - Malatyaspor maçının ardından soyunma odasında olay çıktı
6 saat önce
Khalili'nin 90+3'te attığı golle 2-2'lik eşitlikle biten karşılaşmada, Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görmesiyle gerginlik artmıştı.
Khalili'nin 90+3'te attığı golle 2-2'lik eşitlikle biten karşılaşmada, Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görmesiyle gerginlik artmıştı.
Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından ise soyunma odasında iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşanırken, bazı futbolcuların yumruklaştığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 07:52
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