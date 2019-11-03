Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa - Malatyaspor maçının ardından soyunma odasında olay çıktı
Son Dakika Spor Kasımpaşa - Malatyaspor maçının ardından soyunma odasında olay çıktı

Kasımpaşa - Malatyaspor maçının ardından soyunma odasında olay çıktı

6 saat önce

Khalili'nin 90+3'te attığı golle 2-2'lik eşitlikle biten karşılaşmada, Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görmesiyle gerginlik artmıştı.

Kasımpaşa - Malatyaspor maçının ardından soyunma odasında olay çıktı, System.String[]

Khalili'nin 90+3'te attığı golle 2-2'lik eşitlikle biten karşılaşmada, Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın kırmızı kart görmesiyle gerginlik artmıştı.


Karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından ise soyunma odasında iki takım futbolcuları arasında gerginlik yaşanırken, bazı futbolcuların yumruklaştığı öğrenildi.

Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 07:52 
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