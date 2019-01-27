Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Medipol Başakşehir Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Kasımpaşa, Medipol Başakşehir Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

1 saat önce

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kasımpaşa, Medipol Başakşehir Maçının Hazırlıklarını Tamamladı, System.String[]
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.

Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, yeni transfer Stipe Perica'nın da yer aldığı belirtildi.

Sakatlığı geçen Abdul Rahman Khalili'nin takımla çalışmalara katıldığı aktarılırken, sakatlığı süren Veysel Sarı'nın antrenmanda yer almadığı kaydedildi.

Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayan lacivert-beyazlı ekip, kendi tesislerinde kampa girdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:12 Kaynak: AA

Başakşehir, Kasımpaşa, Spor
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