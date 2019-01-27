Kasımpaşa, Medipol Başakşehir Maçının Hazırlıklarını Tamamladı
1 saat önce
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kasımpaşa
, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında yarın oynayacağı Medipol Başakşehir
maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kasımpaşa Kulübünden yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, yeni transfer Stipe Perica'nın da yer aldığı belirtildi.
Sakatlığı geçen Abdul Rahman Khalili'nin takımla çalışmalara katıldığı aktarılırken, sakatlığı süren Veysel Sarı
'nın antrenmanda yer almadığı kaydedildi.
Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayan lacivert-beyazlı ekip, kendi tesislerinde kampa girdi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 09:12 Kaynak: AA
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