Kasımpaşa, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Kasımpaşa, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Süper Lig'in 17. haftasında 28 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir'le karşılaşacak Kasımpaşa, hazırlıklarına devam etti.

Kasımpaşa, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Süper Lig'in 17. haftasında 28 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Medipol Başakşehir'le karşılaşacak Kasımpaşa, hazırlıklarına devam etti.

Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Tayfur Havutcu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

İdman, top kazanma çalışmalarının ardından yarı sahada oynanan taktik ağırlıklı çift kale maçla sona erdi.

Kasımpaşa, hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.

Başakşehir, Kasımpaşa, Aralık, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 09:34 Kaynak: AA
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