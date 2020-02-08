Kasımpaşa Mevlevihanesi ağustosta hizmete açılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kasımpaşa Mevlevihanesi ağustosta hizmete açılacak - Son Dakika

Kasımpaşa Mevlevihanesi ağustosta hizmete açılacak

6 saat önce

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kasımpaşa Mevlevihanesi'nin kaba inşaatının yüzde 80'inin tamamlandığını belirterek, "2020 yılının Ağustos ayında hizmete açılacak.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kasımpaşa Mevlevihanesi'nin kaba inşaatının yüzde 80'inin tamamlandığını belirterek, "2020 yılının Ağustos ayında hizmete açılacak." dedi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2016 yılında ihya çalışmaları başlatılan 400 yıllık Kasımpaşa Mevlevihanesi'nde çalışmalar devam ediyor. Beyoğlu'nun Kasımpaşa semtinde bulanan ve 1979 yılında çıkan yangında tamamen harap olan mevlevihanenin tamamlanması için işçiler yoğun şekilde çalışıyor.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kasımpaşa Mevlevihanesi'nin her aşamasını belediye olarak takip ettiklerini söyledi.

Buranın İstanbul'un en büyük üçüncü mevlevihanesi olduğunu belirten Yıldız, "Burası Beyoğlu'nun en önemli mekanlarından biri. Bu mekan mevlevi geleneğinin son hanelerinden. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından buranın ihyası ve restoresi yapılıyor." diye konuştu.

Yıldız, mevlevihanenin tamamlanması için işçilerin yoğun şekilde çalıştığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Kasımpaşa Mevlevihanesi'nin kaba inşaatının yüzde 80'i tamamlandı ve 2020 yılının ağustos ayında hizmete açılacak. Mevlevihane tamamlandığında sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapacak ve medeniyet hayatımıza önemli değer katacak. Açılınca Beyoğlu ve Kasımpaşa'nın kültür haritasında Kasımpaşa Mevlevihanesi kendisine yer bulacak. Medeniyet değerlerimizin yeniden sergilendiği, ifade edildiği mekana bütün ilçemiz kavuşacak."

Kasımpaşa Mevlevihanesi ağustosta hizmete açılacak

Haydar Ali Yıldız, Kasımpaşa, Beyoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 11:13 Kaynak: AA
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