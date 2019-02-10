Kasımpaşa, Mke Ankaragücü Maçına Hazır
51 dakika önce
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın MKE Ankaragücü
'ne konuk olacak Kasımpaşa
, hazırlıklarını tamamladı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Denizli
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı bulunan Loret Sadiku
'nun katılmadığı belirtildi.
Antrenmanda hafif sakatlık geçiren Josue Sa'nın ise çalışmayı yarıda bıraktığı aktarıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:44 Kaynak: AA
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