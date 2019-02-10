Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa, Mke Ankaragücü Maçına Hazır

Kasımpaşa, Mke Ankaragücü Maçına Hazır

51 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamladı.

Kasımpaşa, Mke Ankaragücü Maçına Hazır, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında yarın MKE Ankaragücü'ne konuk olacak Kasımpaşa, hazırlıklarını tamamladı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Tesisleri'nde, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana sakatlığı bulunan Loret Sadiku'nun katılmadığı belirtildi.

Antrenmanda hafif sakatlık geçiren Josue Sa'nın ise çalışmayı yarıda bıraktığı aktarıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:44 Kaynak: AA

Loret Sadiku, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, Spor
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