Kasımpaşa, Mke Ankaragücü Maçının Hazırlıklarını Sürdürdü
44 dakika önce
Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 11 Şubat Pazartesi günü MKE Ankaragücü ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kasımpaşa
, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında 11 Şubat Pazartesi günü MKE Ankaragücü
ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Tesisleri'nde teknik direktör Mustafa Denizli
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana hafif sakatlığı bulunan Loret Sadiku
katılmadı.
İdmanı, kulübün yönetim kurulu üyesi Mehmet Fatih
Saraç da takip etti.
Kasımpaşa, yarın yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 08:42 Kaynak: AA
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