Kasımpaşa, Ndongala'yı sezon sonuna kadar kiraladı - Son Dakika
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Kasımpaşa, Ndongala'yı sezon sonuna kadar kiraladı

13 dakika önce

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Demokratik Kongolu futbolcu Dieumerci Ndongala'yı renklerine kattı.

Kasımpaşa, Ndongala'yı sezon sonuna kadar kiraladı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Demokratik Kongolu futbolcu Dieumerci Ndongala'yı renklerine kattı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Belçika'nın Genk ekibinde forma giyen 28 yaşındaki kanat oyuncunun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı aktarıldı.

Kasımpaşa, Belçika, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 08:30 Kaynak: AA
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