Son Dakika › Spor › Kasımpaşa, Ndongala'yı sezon sonuna kadar kiraladı - Son Dakika Spor
Kasımpaşa, Ndongala'yı sezon sonuna kadar kiraladı
13 dakika önce
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Demokratik Kongolu futbolcu Dieumerci Ndongala'yı renklerine kattı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 08:30 Kaynak: AA
Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Demokratik Kongolu futbolcu Dieumerci Ndongala'yı renklerine kattı.
Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Belçika'nın Genk ekibinde forma giyen 28 yaşındaki kanat oyuncunun satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığı aktarıldı.
Son Dakika Arda Turan, kendisine takım bulması için ünlü menajer Mino Raiola'yı aradı Arda Turan, Mino Raiola ile görüştüğüne dair iddiaları yalanladı Danla Bilic'e özenen Türk kadın, kendisine mesaj atan ünlü futbolcuları ifşa etti Ogenyi Onazi, Denizlispor ile el sıkıştı