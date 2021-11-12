SPOR Kasımpaşa'nın 100'üncü yılı düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı - Son Dakika

SPOR Kasımpaşa'nın 100'üncü yılı düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı

Kaan ÜLKER İSTANBUL, (DHA) - Kasımpaşa'nın 100'üncü kuruluş yıl dönümü Kasımpaşa Kızılay Meydanı'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Etkinliğe Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Kasımpaşalı futbolcular Ertuğrul Taşkıran, Ryan Donk, Umut Bozok, Loret Sadiku ve Hasan Emre Yeşilyurt katıldı. 1921'de kurulduğundan dolayı saat 19.21'de Kızılay Meydanı'nda lacivert-beyazlı taraftarın meşale yakmasıyla başlayan etkinlikte Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve Kasımapaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

HAYDAR ALİ YILDIZ BİR SEVDADIR KASIMPAŞA

Etkinlikte açıklamalarda bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız yaşadıkları heyecanı vurgulayarak, 'Bundan dolayı bütün Kasımpaşa olarak büyük heyecan içerisindeyiz. Coşkulu bir heyecan var. Öğleden bu yana bütün Kasımpaşa'yı dolaştım. Bu saate kadar yoğun bir şekilde kutlamaları gerçekleştirdik. Bir sevdadır Kasımpaşa. Yüz yıllık bir semt aşkıdır. Biz sevdamızla doğduk, adını paşa koyduk' ifadelerini kullandı.

HİLMİ ÖKSÜZ 100'ÜNCÜ YILIMIZI COŞKULU BİR KALABALIKLA KUTLAMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ

Kasımpaşa Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz ise etkinlikte emeği geçenlere teşekkür ederek, '100'üncü yılımızı coşkulu bir kalabalıkla kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu geceyi tertipleyen Beyoğlu Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. 100'üncü yılda Kasımpaşamızın taraftarlarını bir araya getirdi. Gerçekten bu anlamda çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Geleceğimizin parlak olduğuna inanıyor, herkese bir kez daha teşekkür ediyorum' şeklinde konuştu.

Öte yandan Öksüz, milli aranın ardından ligde oynayacakları VavaCars Fatih Karagümrük karşılaşmasından galibiyetle ayrılacaklarına inandığını da sözlerine ekledi.