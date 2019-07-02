Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'nın 2'nci etap kamp programı belli oldu
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Kasımpaşa'nın 2'nci etap kamp programı belli oldu

36 dakika önce

Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıkları için yapacağı 2'nci etap kamp programını açıkladı.

Kasımpaşa'nın 2'nci etap kamp programı belli oldu, System.String[]

Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıkları için yapacağı 2'nci etap kamp programını açıkladı. 
22 Temmuz Pazartesi günü Avusturya'nın Graz kentine gidecek ve burada üç hazırlık karşılaşması oynayıp, 1 Ağustos 2019 Perşembe günü yurda dönecek olan Kasımpaşa, 25 Temmuz Perşembe günü Macaristan'ın Puskas FC takımı ile, 28 Temmuz Pazar günü Suudi Arabistan takımı Al İttifak ile ve 31 Temmuz Çarşamba günü Makedonya takımı Vardar Skopje ile hazırlık maçları oynayacak. 
Öte yandan 1. etap kamp çalışmalarını sürdüren lacevirt-beyazlı takım, Avusturya kampı öncesinde 19 Temmuz Cuma günü saat 18: 00'da Pendikspor ile bir hazırlık karşılaşması yapacak.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:23 Kaynak: DHA
Macaristan, Avusturya, Kasımpaşa, Spor
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