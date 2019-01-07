Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'nın Antalya Kampı

Kasımpaşa'nın Antalya Kampı

19 dakika önce

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.

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Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre lacivert-beyazlı takım, ikinci etap kamp çalışmalarına Antalya'da gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından tam sahada çift kale maç oynadı.

Sakatlıkları süren Abdul Rahman Khalili, İlhan Depe ve Eray Birniçan idmanda yer almadı.

Kasımpaşa, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:07 Kaynak: AA

Spor
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