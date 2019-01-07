Kasımpaşa'nın Antalya Kampı

Kasımpaşa
, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre lacivert-beyazlı takım, ikinci etap kamp çalışmalarına Antalya
'da gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Belek
Turizm Merkezi'nde kamp yapılan otelin sahasında teknik direktör Mustafa Denizli
yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının ardından tam sahada çift kale maç oynadı.
Sakatlıkları süren Abdul Rahman Khalili, İlhan Depe
ve Eray Birniçan idmanda yer almadı.
Kasımpaşa, akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.