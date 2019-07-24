Kasımpaşa'nın Avusturya kampı
1 saat önce
Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarına Avusturya'da devam eden Kasımpaşa, ikinci etap hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 01:45 Kaynak: AA
Yeni sezon öncesi kamp çalışmalarına Avusturya
'da devam eden Kasımpaşa
, ikinci etap hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Lacivert-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Kemal Özdeş yönetiminde
salonda gerçekleştirilen idmanda oyuncular, kuvvet çalışması yaptı.
Futbolcular, ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanı kuvvet istasyonlarından oluşan parkurla tamamladı.
Kasımpaşa, hazırlıklarına bu akşam yapacağı idmanla devam edecek.
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