Kasımpaşa'nın Çek futbolcusu Pavelka, eski takımı Sparta Prag'a dönmek istiyor Açıklaması

Kasımpaşa'nın Çek futbolcusu David Pavelka, eski takımı Sparta Prag'a dönmek istediğini belirtti.

Lacivert-beyazlı takımda 2016 Ocak'tan bu yana forma giyen ve sergilediği istikrarlı performansla dikkati çeken 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, Çekya basınına açıklamalarda bulundu.

Çekya Milli Takımı'nda da forma giyen Pavelka, Kasımpaşa ile bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğunu belirterek, "Geleceğimle ilgili önemli kararlar almam gereken bir dönemdeyim. Sparta Prag, benimle ilgileniyor. Sportif Direktör Tomas Rosicky'nin yaklaşımı ve vizyonu beni çok etkiledi. Sparta Prag'a dönme fikri bana mantıklı geliyor." ifadelerini kullandı.

İki kulüp arasında görüşmelerin sürdüğünü vurgulayan Pavelka, "Kasımpaşa, en zor dönemlerimde bana destek oldu. Elbette bedelsiz gitmeme izin vereceklerine inanmıyorum ancak ne pahasına olursa olsun beni burada tutmak isteyeceklerini de düşünmüyorum. Bu süreç şimdi sonuçlanmasa bile ocak ayında gelecek sezon için sözleşme imzalama hakkım doğuyor. Ancak ben konunun daha hızlı çözülmesini ümit ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Pavelka, Kasımpaşa'da forma giydiği 4,5 sezonda tüm kulvarlarda 120 maçta 5 gol kaydetti.