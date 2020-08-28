Kasımpaşa'nın hazırlık maçı programı belli oldu

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki lacivert-beyazlıların sırasıyla TFF 1. Lig temsilcisi İstanbulspor , Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir ve Galatasaray ile karşılaşacak.

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