Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 3 maç yapacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetimindeki lacivert-beyazlıların sırasıyla TFF 1. Lig temsilcisi İstanbulspor, Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir ve Galatasaray ile karşılaşacak.
Kasımpaşa'nın hazırlık maçı programı şöyle:
1 Eylül Salı:
17.30 Kasımpaşa-İstanbulspor (Kemerburgaz Tesisleri)
3 Eylül Perşembe:
18.00 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Recep Tayyip Erdoğan)
5 Eylül Cumartesi:
17.00 Galatasaray-Kasımpaşa (Türk Telekom)
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 21:51 - Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Kasımpaşa'nın hazırlık maçı programı belli oldu - Son Dakika Spor