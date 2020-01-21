Kasımpaşa'nın konuğu Alanyaspor! İlk maçı 3-1 kaybetmişlerdi... - Son Dakika
Son Dakika Spor Kasımpaşa'nın konuğu Alanyaspor! İlk maçı 3-1 kaybetmişlerdi... - Son Dakika Spor

Kasımpaşa'nın konuğu Alanyaspor! İlk maçı 3-1 kaybetmişlerdi...

6 saat önce

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak.

Kasımpaşa'nın konuğu Alanyaspor! İlk maçı 3-1 kaybetmişlerdi..., System.String[]

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 14.00'te başlayacak. Müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.


Süper Lig'de çıktığı son 8 maçın 7'sinde sahadan puansız ayrılan Kasımpaşa, geçen hafta deplasmanda oynadığı turun ilk müsabakasında da Aytemiz Alanyaspor'a 3-1 mağlup olmuştu.


Kasımpaşa'da kırmızı kart cezalısı Jorge Fernandes karşılaşmada forma giyemeyecek. Lacivert-beyazlı takımda sakatlıkları süren David Pavelka, Yusuf Erdoğan, Loret Sadiku ve Ricardo Quaresma'nın da mücadelede forma giymesi beklenmiyor.


Recep Tayyip Erdoğan, Aytemiz Alanyaspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:17 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görünce hanımla kanımız dondu" dediği Suriyeli aile için talimatı verdi
TOGG'dan yeni paylaşım: Uzun yolculukların yorgunluğunu hafifleteceksiniz Erdoğan talimatı verdi, Meclis'e sunulacak! Hayvanlara karşı işlenen suçlara 'hayvan polisi' geliyor Henry Onyekuru, Kayserispor maçıyla sahalara dönecek

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 18:04:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kasımpaşa'nın konuğu Alanyaspor! İlk maçı 3-1 kaybetmişlerdi... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]