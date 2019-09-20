Son Dakika Haberleri: Kasımpaşa'nın konuğu Antalyaspor
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Kasımpaşa'nın konuğu Antalyaspor

1 saat önce

Kasımpaşa, Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.

Kasımpaşa'nın konuğu Antalyaspor, System.String[]

Kasımpaşa, Süper Lig'in 5. haftasında yarın sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 15.00'te başlayacak müsabakayı hakem Koray Gençerler yönetecek.

Lige kötü bir başlangıç yapan ve 4 haftada sadece 1 puan alabilen Kemal Özdeş yönetimindeki lacivert-beyazlılar, puan cetvelinde son basamakta bulunuyor.

Son 11 lig maçında galibiyet yok

Kasımpaşa, resmi maçlardaki son galibiyetini geçen sezon elde etti.

Süper Lig'de oynadığı son 11 maçı da kazanamayan lacivert-beyazlılar, son olarak geride kalan sezonun 27. haftasında 7 Nisan'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 2-1 yenmişti.

Kasımpaşa, daha sonra oynadığı 11 lig maçında 3 beraberlik, 8 yenilgi aldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Antalyaspor, Kasımpaşa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:38 Kaynak: AA
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